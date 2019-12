Difesa: Lockheed Martin raggiunge l'obiettivo di 131 aerei F-35 del 2019

- Lockheed Martin, il più grande appaltatore della difesa del mondo, ha dichiarato oggi, 30 dicembre, di aver raggiunto l'obiettivo del 2019 di consegnare 131 aerei da combattimento F-35 agli Stati Uniti e ai suoi alleati. Il colosso statunitense dell'ingegneria spaziale e della difesa, che quest'anno ha costruito il 47 per cento di aerei in più quest'anno, ha dichiarato che nel 2020 mira a consegnare 141 F-35. Il programma F-35, che attualmente rappresenta circa il 25 per cento delle entrate annuali di Lockheed, ha da tempo mirato ad espandere la flotta a oltre 3.000 jet e a portare il prezzo unitario dell'F-35A a meno di 80 milioni di dollari. L'F-35 è disponibile in tre configurazioni: il modello A per l'aeronautica statunitense e gli alleati, un modello F-35 B in grado di gestire decolli brevi e atterraggi verticali e jet F-35C variante portante per la Marina Usa. (Was)