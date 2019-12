Usa: attacco a comunità ebraica a New York, aggressore incriminato per reati d'odio

- L'uomo che ha attaccato e ferito con un machete cinque membri della comunità ebraica a Monsey, negli Stati Uniti, durante una celebrazione di Hanukkah lo scorso fine settimana, è stato formalmente accusato di crimini d'odio dalla procura federale di New York. L'incriminazione cita un diario ritrovato nella casa dell'indagato dove sono stati ritrovate frasi che esprimevano sentimenti antisemiti e riferimenti a Hitler. La famiglia di Grafton Thomas, afroamericano di 37 anni, ha dichiarato che l'uomo è malato di mente e ha una lunga storia di ricoveri. L'avvocato, Michael Sussman, è stato incaricato di chiedere una perizia psichiatrica dell'uomo. Thomas era entrato sabato notte nella casa di un rabbino a Monsey, vicino New York, durante le celebrazioni della festa ebraica di Hanukkah e, con un machete, ha ferito cinque persone presenti alle celebrazioni. Per ognuno dei cinque capi d'imputazione rischia l'ergastolo. (Was)