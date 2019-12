Senago: esplosione causata da liquido infiammabile per il caminetto

- A causare l’esplosione di via Udine, a Senago, in provincia di Milano, sono stati i fumi emanati dal bioetanolo, il liquido combustibile che il proprietario dell’appartamento del piano rialzato, un uomo di 47 anni, stava travasando da una tanica per caricare il caminetto. È stato allora, intorno alle 20, che a causa dei vapori sprigionatesi, sono divampate le fiamme nella casa in cui l’uomo vive con la famiglia. La pressione sprigionata dall’incendio ha fatto crollare la parete che divideva l’abitazione dall’appartamento adiacente. I calcinacci hanno colpito una donna italiana di 59 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Niguarda con una lesione alla mano sinistra. Nell’incendio sono rimasti feriti anche il proprietario dell’appartamento, medicato sul posto per delle lievi ustioni al volto, sua figlia di 20 anni, che ha riportato delle ustioni alle gambe ed è stata trasportata anche lei a Niguarda. Sul posto sono intervenuti carabinieri, 118 e vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e dichiarato temporaneamente inagibili solo i due appartamenti interessati dalle fiamme, non ravvedendo danni strutturali all’immobile.(Rem)