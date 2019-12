Usa-Iraq: dipartimento Stato critica forze irachene per non aver protetto soldati statunitensi

- Il dipartimento di Stato Usa ha accusato il governo iracheno di aver permesso ad una milizia sostenuta dall'Iran di attaccare gli avamposti statunitensi in Iraq. Un alto funzionario del dipartimento di Stato ha dichiarato, durante un briefing che si è svolto oggi, 30 dicembre, che le autorità irachene non hanno fatto abbastanza per proteggere le truppe statunitensi di stanza nelle basi irachene. "Abbiamo avvertito molte volte il governo iracheno e abbiamo condiviso informazioni con loro per cercare di lavorare insieme nell'esercizio delle loro competenze di proteggerci come ospiti invitati", ha detto ai giornalisti il ​​funzionario. "Le forze armate statunitensi sono lì, come sapete, su invito del governo iracheno. Quindi è loro responsabilità e dovere proteggerci e non hanno preso le misure appropriate per farlo". Il funzionario ha affermato che solo negli ultimi due mesi ci sono stati undici attacchi contro basi che ospitano truppe statunitensi in Iraq e che gli Stati Uniti hanno ripetutamente espresso le loro preoccupazioni al governo iracheno e hanno chiesto loro di arrestare e consegnare i colpevoli alla giustizia. L'attacco missilistico di una milizia contro una base aerea irachena a Kirkuk ,che ospita truppe statunitensi, è stato l'ultimo di una serie di incidenti simili che ha spinto il Pentagono a rispondere con dei raid aerei.(Was)