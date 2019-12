Usa: identificato l'uomo che ha ucciso due fedeli in una chiesa in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha aperto il fuoco all'interno di una chiesa di White Settlement, in Texas, uccidendo due parrocchiani, si chiamava Keith Thomas Kinnunen. Secondo quanto riferito dalla polizia Kinnunen, 43 anni, è stato colpito e ucciso da un volontario addetto alla sicurezza della chiesa pochi secondi dopo l'inizio dell'attacco. L'uomo che ha ucciso l'aggressore, Jack Wilson, con una formazione nella polizia, ha freddato il killer un colpo alla testa. Domenica, 29 dicembre, erano presenti più di 240 persone all'interno della chiesa durante l'attacco. "Avevo delle persone davanti a me. Ho dovuto aspettare che uscissero dalla mia linea di tiro perché non volevo colpire nessuno di loro", ha detto Wilson all'emittente “Cbs News”. L'aggressore è comunque riuscito ad uccidere due uomini, Richard White e Tony Wallace, prima di essere freddato. Gli investigatori non hanno ancora determinato un motivo, ma l'Fbi ha affermato che l'uomo aveva un trascorso nella comunità e un passato da criminale. (Was)