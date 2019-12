Kosovo: accordo di governo, nuovo stallo in negoziati tra Ldk e Vetevendosje (2)

- Nel suo discorso, il leader di Vetevendosje ha poi spiegato che il terzo argomento all’ordine del giorno “riguardava la richiesta della Lega di sopprimere il ministero della Cultura, dei Giovani e dello Sport, integrandone le attività in quelle svolte dai dicasteri dell’Istruzione e della Sanità”. “Alle minoranze non serbe sarebbe andato il ministero dello Sviluppo regionale, mentre a quelle serbe il dicastero per le Comunità”, ha concluso Kurti, sottolineando che “la Lega non ha avanzato alcuna proposta mentre noi ben cinque: più di questo non possiamo né vogliamo fare”. Il leader del movimento ha poi espresso il suo rammarico per il fatto che la sessione costitutiva del nuovo parlamento abbia trovato il Kosovo senza un accordo di governo a oltre 80 giorni dalle elezioni politiche del 6 ottobre. “Siamo ancora costretti ad aspettare, creando nuovi costi per l’economia e per il paese”, ha aggiunto Kurti. (segue) (Kop)