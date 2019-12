Kosovo: al via nuovo parlamento, per Thaci "molte sfide da affrontare"

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci si è congratulato con i deputati kosovari per l'insediamento ieri del nuovo parlamento. "La Repubblica del Kosovo ha molte sfide da affrontare che richiedono un elevato livello di responsabilità da superare, pertanto tutti i rappresentanti eletti dovranno lasciare da parte gli interessi politici e lavorare alla rapida creazione di istituzioni della Repubblica del Kosovo", ha scritto Thaci su Facebook. Anche le ambasciate degli Stati Uniti e del Regno Unito si sono congratulate dopo l'avvio della settima legislatura e l'elezione del nuovo presidente del parlamento, Glauk Konjufca, vice presidente del Movimento Vetevendosje. “L'ambasciata degli Stati Uniti accoglie con favore la costituzione dell'Assemblea del Kosovo e si congratula con il presidente Glauk Konjufca, altri membri della presidenza dell'Assemblea e tutti i membri. Incoraggiamo i leader politici a formare immediatamente un nuovo governo che si impegni ad adempiere al mandato degli elettori. Non vediamo l'ora di lavorare con il nuovo governo su questioni urgenti relative alla pace, alla giustizia e alla prosperità", ha affermato l'ambasciata degli Stati Uniti. “Accogliamo con favore l'insediamento della nuova Assemblea del Kosovo e ci congratuliamo con il nuovo presidente Glauk Konjufca e i nuovi vice presidenti per la loro nomina. A quasi tre mesi dalle elezioni parlamentari, la formazione di un nuovo governo è attesa da tempo. Ora che è stata costituita l'Assemblea, gli elettori del Kosovo meritano di ricevere il governo per il quale hanno votato il 6 ottobre il più rapidamente possibile", ha dichiarato in una nota la missione diplomatica britannica a Pristina.(Kop)