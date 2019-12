Kosovo: Kurti (Vetevendosje), non spetta al presidente Thaci stabilire data formazione governo (2)

- "Non sono bastati 80 giorni per raggiungere un accordo a causa di richieste eccessive (della controparte)”, ha detto Kurti, secondo cui gli elettori hanno inviato un “chiaro messaggio alle elezioni per far sì che l'opposizione di ieri diventasse il futuro governo". Il leader del movimento Vetevendosje ha detto che gli sforzi per raggiungere un accordo di coalizione sono tutt’ora in corso. "Non ci piacciono gli ostacoli inutili. Non saremmo Vetevendosje se non lavorassimo come vogliono i cittadini. Non abbiamo tempo da perdere perché non abbiamo un'economia sviluppata, un buon servizio sanitario e perché sono necessari interventi in quasi tutti i settori", ha detto Kurti. (Kop)