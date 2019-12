Kosovo: eletta nuova presidenza del Pdk, confermata leadership di Veseli

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha eletto la nuova presidenza della formazione politica in seguito a una riunione del consiglio direttivo svoltasi ieri. Il leader del Pdk, Kadri Veseli, ha dichiarato che il processo elettorale interno è stato aperto, trasparente e democratico. "Come forza politica abbiamo i valori, la storia e l’orgoglio in termini di formazione e stabilizzazione dello Stato e non smetteremo di lavorare per il paese, i cittadini e i valori euro-atlantici", ha detto Veseli. La presidenza include, oltre allo stesso Veseli, i membri: Abelard Tahiri, Bajrush Xhemaili, Bedri Hamza, Betim Gjoshi, Blerta Deliu, Donjet Bislimi, Eliza Hoxha, Elmi Recica, Enver Hoxhaj, Ganimete Musliu, Fehmi Mujota, Florete Zejnullahu, Kurtishi, Luljeta Veseli-Gutaj, Memli Krasniqi, Migjen Kelmendi, Muzafer Shala, Safete Hadergjonaj, Sami Lushtaku, Shaqir Totaj, Uran Ismaili, Valdete Idrizi e Xhavit Haliti. La presidenza resterà in carica per quattro anni. (Kop)