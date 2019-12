I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: premier ad interim Haradinaj, Kurti è un "imbroglione" - Il leader del movimento kosovaro Vetevendosje Albin Kurti un "imbroglione" e non migliorerà la situazione in materia di istruzione, economia o sanità. Lo ha detto il primo ministro ad interim e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj commentando i negoziati per la formazione del nuovo esecutivo. L’Aak non ha ottenuto un risultato soddisfacente alle ultime elezioni e non è stata coinvolta nei tentativi di formare un governo di coalizione. Kurti "ha perseguito una politica populista per ottenere i voti necessari a vincere", ha detto Haradinaj durante una riunione del consiglio straordinario dell'Aak. (segue) (Res)