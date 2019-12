Montenegro: Fronte democratico, presidente Brajovic ha chiesto intervento polizia in parlamento (3)

- Gli esponenti di numerose forze politiche di Belgrado si sono espressi contro l'approvazione da parte del parlamento del Montenegro della nuova legge sulle libertà religiose. Secondo il leader del Partito popolare serbo (Snp), Nenad Popovic, la Serbia "deve difendere la sua popolazione in Montenegro" in tutti i modi, "dal ritiro dell'ambasciatore fino a sanzioni finanziarie ed economiche". Secondo quanto riporta l'emittente "Rts" il presidente della commissione del parlamento serbo per la Diaspora e per i serbi nella regione, Miodrag Linta, ha chiesto al ministero degli Esteri di Belgrado di chiamare a colloquio l'ambasciatore montenegrino in Serbia e consegnargli una nota di protesta per l'arresto avvenuto oggi nel parlamento di Podgorica di alcuni deputati del Fronte democratico, forza d'opposizione composta per la maggioranza da serbi. Il presidente della commissione parlamentare per il Kosovo, Milovan Drecun, ha dichiarato che "ciò che fa il regime di Milo Djukanovic è proseguire una politica che porta al litigio fra i cittadini del Montenegro". (segue) (Mop)