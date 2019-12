Argentina: nuovo rinvio a giudizio per vice presidente Cristina Kirchner (3)

- La disposizione del giudice parla di uno "schema di corruzione adottato tra il 2003 ed il 2015 da funzionari del ministero della Pianificazione e da membri del potere esecutivo". Si tratta dell'undicesimo processo disposto da Bonadio nei confronti di Fernandez de Kirchner, otto dei quali incluso quest'ultimo, allegano una richiesta di arresto preventivo e di revoca dell'immunità parlamentare. Oltre all'ex presidente, risultano imputati l'ex ministro della Pianificazione, Julio De Vido, come principale artefice dello schema di corruzione, e centinaia di imprenditori aggiudicatari di appalti pubblici. Disposto invece da Bonadio il non luogo a procedere nei confronti di Gianfranco Macri, fratello dell'attuale presidente Mauricio Macri, implicato inizialmente per irregolarità nelle concessioni dello sfruttamento di autostrade. (segue) (Abu)