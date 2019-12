Argentina: nuovo rinvio a giudizio per vice presidente Cristina Kirchner (4)

- L'inchiesta di Bonadio nasce dall'apparizione, lo scorso anno, dei cosiddetti "taccuini della corruzione", gli appunti dell'autista dell'ex sottosegretario del ministero della Pianificazione, Roberto Baratta, dove vengono descritti nel dettaglio dieci anni di presunte tangenti nelle precedenti amministrazioni. A partire da questi documenti ha preso il via un'inchiesta che ha coinvolto non solo i vertici dei governi degli ex presidenti Nestor Kirchner e Cristina Fernandez de Kirchner, ma anche i vertici del settore imprenditoriale argentino che ha partecipato degli appalti pubblici degli ultimi 15 anni. Cristina Kirchner da parte sua ha denunciato le innumerevoli cause intentante contro di lei come frutto di quello che ha denominato come "lawfare", ovvero l'utilizzo del sistema di giustizia come strumento di lotta politica. (Abu)