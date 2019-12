No Tav: Morassut (Pd), sproporzionato arresto Nicoletta Dosio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condivido nulla del movimento No Tav ma le proteste, anche scomode e con le quali non si è d'accordo, non vanno ignorate". Lo scrive in una nota il sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut (Pd). "Trovo sproporzionato l'arresto di Nicoletta Dosio - continua Morassut - e credo sia una misura sbagliata e senza senso, frutto di un meccanismo burocratico che prescinde dalla concretezza delle cose". Nicoletta Dosio, ex insegnante di 73 anni, "pasionaria" del movimento No Tav, è stata arrestata oggi pomeriggio a Bussoleno, dove risiede, e trasportata dai carabinieri al carcere di Torino. Volto storico della protesta in Val di Susa, Nicoletta Dosio era stata condannata in via definitiva a un anno per aver preso parte alla manifestazione contro l'alta velocità del marzo 2012 e, a differenza degli altri undici attivisti condannati, non aveva chiesto misure alternative alla detenzione. In passato Nicoletta Dosio non aveva rispettato gli arresti domiciliari, rendendosi protagonista di circa duecento "evasioni". (Rin)