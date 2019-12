Smog: Legambiente, in Lombardia 2019 anno migliore di sempre, valori medi in tutti i capoluoghi inferiori a soglia europea

- Nel 2019 nessun capoluogo di provincia lombardo ha registrato valori medi annui di inquinamento superiori alla soglia di riferimento europea, pari a 40 microgrammi al metro cubo di aria per le polveri sottili. Milano è tra le città che nel corso degli ultimi anni hanno fatto registrare i più marcati miglioramenti. Lo rivelano le elaborazioni di Legambiente su dati ARPA Lombardia, riferiti alla totalità delle centraline di misura delle polveri sottili installate nei capoluoghi di provincia. L’associazione ambientalista collega il miglioramento dell’aria di Milano alle misure antitraffico adottate dall’amministrazione meneghina: l’area C dal 2008 l’area B dal 2019. Merito del miglioramento registrato nell’anno che sta per concludersi è però anche del meteo, che - spiega Legambiente - “nella fase autunnale, ha evitato quei lunghi periodi di aria ferma e nebbiosa che, in passato, erano sinonimi di smog sicuro”. “Il trend per gli inquinanti è positivo per tutta la Lombardia, ma ci sono delle differenze – rileva Damiano Di Simine, coordinatore scientifico di Legambiente Lombardia - Milano è la città in cui la qualità dell’aria è migliorata maggiormente, se si considera che nei primi anni del secolo, prima dell’introduzione delle misure di limitazione del traffico, era comune misurare medie di PM10 anche superiori ai 50 microgrammi/mc, mentre nell’anno che si chiude abbiamo di poco superato i 30, dunque ben sotto la soglia europea. Il miglioramento è stato molto meno rilevante nei capoluoghi della ‘Bassa’, da Cremona a Brescia, Mantova e Pavia, dove tra le maggiori cause di inquinamento pesa sicuramente molto di più il numero eccessivo di grandi allevamenti e gli spandimenti di liquami, su cui finora gli sforzi sono stati insufficienti”. (segue) (com)