Smog: Legambiente, in Lombardia 2019 anno migliore di sempre, valori medi in tutti i capoluoghi inferiori a soglia europea (3)

- Negative, invece, le previsioni per l’inizio del 2020, dove è attesa una situazione prolungata di allarme per lo smog. “La lotta allo smog ci terrà impegnati ancora per molti anni, perché le misure necessarie a interrompere la sequenza di infrazioni alla direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria sono state finora intraprese con insufficiente convinzione, soprattutto sul versante della riduzione del traffico, per non parlare del problema sottovalutato delle emissioni dal settore zootecnico”, avverte Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, che invita anche a “darsi una regolata” con i botti di fine anno. “La notte di capodanno è una festa, divertiamoci senza dar fuoco alle polveri - auspica Barbara Meggetto - Facciamolo non solo per lo smog, ma anche per la sicurezza, prima di tutti dei bambini, ma anche degli animali domestici e della fauna selvatica, che sta passando un inverno difficile a causa del clima troppo mite: è troppo chiedere che gli unici botti nelle nostre città siano quelli dei tappi di spumante?”. (com)