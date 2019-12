Senago: esplosione in appartamento, una persona ustionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplosione in appartamento a Senago, in provincia di Milano. È avvenuta in via Udine, intorno alle 19.30 di questa sera, causando il crollo di un muro divisorio. Lo fa sapere in una nota l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che comunica che a quanto risulta al momento l’esplosione ha coinvolto una sola persona, rimasta ustionata.(Rem)