Disabilità: Regione Lazio valuta sospensione accreditamento struttura che ha rifiutato ragazzi autistici

- “L’assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio sta valutando la sospensione dell’accreditamento della struttura ‘Fontana Olente - Terme di Pompeo’ a Ferentino per violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle strutture accreditate al Servizio sanitario regionale (Ssr). La sospensione è l’atto propedeutico alla revoca dell’accreditamento con il Ssr”. Lo comunica in una nota l’assessorato alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio in merito alla denuncia di alcune famiglie di ragazzi autistici la cui prenotazione sarebbe stata rifiutata dalla struttura, secondo quanto raccontato dalla madre di uno dei ragazzi. (Com)