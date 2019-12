Nicaragua: rilasciati 91 detenuti e prigionieri politici

- Il governo del Nicaragua ha liberato oggi 91 detenuti e prigionieri politici, tra cui una dozzina di persone arrestate lo scorso novembre per avere portato dell’acqua a un gruppo di madri di prigionieri politici in sciopero della fame. La disposizione, rende noto il governo in un comunicato, “punta a contribuire alla riconciliazione nazionale”. Secondo il movimento di opposizione Movimento d’unità nazionale azzurro e bianco sono circa 80 le persone ancora detenute per ragioni politiche. “Continueremo a chiedere la liberazione di ogni singolo prigioniero politico”, ha dichiarato il movimento in un comunicato. (segue) (Mec)