Roma: delirio a Formello per la Lazio, diecimila tifosi per seguire l'allenamento della squadra

- Tifosi della Lazio in delirio questo pomeriggio a Formello, dove oltre 10 mila sostenitori biancocelesti si sono dati appuntamento per seguire l'allenamento della squadra e così festeggiare con i propri beniamini la vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus. Si tratta del primo allenamento dopo il successo di Riad, e nonostante le festività i tifosi accorsi erano talmente tanti da mandare in tilt il traffico nei pressi del campo sportivo di Formello dove si allena la squadra. (Rer)