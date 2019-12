M5s: ex ministro Fioramonti lascia il Movimento e si iscrive a Gruppo misto Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Nel suo post di addio al Movimento 5 stelle, l'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, scrive: "L'avevo promesso da viceministro e l'ho confermato da ministro: o si torna ad investire con coraggio sul futuro delle giovani generazioni o non resto a scaldare la poltrona. Siamo l'ultima nazione in Europa per investimenti in formazione e ricerca. Anche un paese in serie difficoltà economiche come la Grecia fa meglio di noi. Non c'è altro settore della società che meriti più attenzione. Per aver mantenuto la parola - continua Fioramonti - sono stato preso d'assalto da alcuni media, e va bene. Ma gli attacchi più feroci sono arrivati dal Movimento 5 stelle, non criticando la mia scelta, ma colpendo la mia persona. Anche se tutti, ma proprio tutti, sapevano da mesi come la pensavo".(Rin)