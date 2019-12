Energia: ExxonMobil ottiene due blocchi offshore per esplorazioni in Egitto

- La compagnia petrolifera ExxonMobil ha dichiarato oggi, 30 dicembre, di aver ottenuto oltre 1,7 milioni di acri per l'esplorazione al largo dell'Egitto. La società statunitense ha acquisito due blocchi offshore, aumentando così la sua presenza nel bacino del Mediterraneo orientale. L'acquisizione include una superficie in acri di 1,2 milioni nel blocco offshore di North Marakia, a circa cinque miglia al largo della costa settentrionale dell'Egitto nel bacino dell'Erodoto. I restanti 543.000 acri si trovano nel blocco nord-est di El Amriya nell'offshore del Delta del Nilo. ExxonMobil gestirà entrambi i blocchi e deterrà una partecipazione del 100 per cento. Le operazioni, compresa l'acquisizione di dati sismici, dovrebbero iniziare nel 2020. (Was)