Usa: medici dichiarano Bernie Sanders in salute dopo l'attacco di cuore ad ottobre

- Il senatore Bernie Sanders ha reso pubbliche oggi, 30 dicembre, le lettere di tre medici che lo definiscono "in forma e pronto a servire come presidente" dopo l'infarto che lo ha colpito ad ottobre. "Attualmente sei in buona salute e ti sei impegnato vigorosamente nella tua campagna, viaggi e altre attività programmate senza alcuna limitazione", ha dichiarato il dott. Brian Monahan, medico curante del Congresso che è stato il principale medico di Sanders negli ultimi 29 anni. Sanders ha sospeso per poco tempo la campagna dopo aver avuto un attacco cardiaco e subito un intervento per inserire uno stent. Il senatore del Vermont, che ha 78 anni, sarebbe il presidente più anziano se venisse eletto alle presidenziali di novembre 2020. I medici lo hanno definito in buona salute e in grado di svolgere il lavoro di presidente. (Was)