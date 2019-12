Roma: Guerrini (M5s), contraria sostituzione sampietrini con l'asfalto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E francamente ingenui – prosegue - appaiono i progetti che prevedono i sampietrini a delimitazione dei percorsi e delle zone pedonali, ridotti a imbellettamento nostalgico di una città sempre più ridotta a quinta scenografica per cittadini che devono essere evidentemente sempre più convinti di vivere in un reality. Questo mio parere non giunge nuovo per nessuno, sono anni che mi sto battendo per la tutela e la conservazione di questo piccola, grande, testimonianza dell'artigianato romano e laziale, per questa umile eredità che concorre a fare della nostra città un unicum. Il tavolo cultura di Roma – aggiunge- collaborò alla stesura del programma elettorale delle amministrative del 2016, ma la sezione del programma originale che era stata dedicata ai sampietrini, nella versione definitiva del programma fu stralciata. Alla luce dei fatti devo dedurre che non fu un semplice accantonamento per esigenze di brevità, come fu detto, ma un voluto depennamento di quella scelta, decisa senza volontà di confronto e discussione, mai avvenuti né prima né poi”. (Rer)