Giustizia: decreto Intercettazioni firmato dal presidente Mattarella

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge contenente le "Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni". È quanto si legge sul sito del Quirinale. Il provvedimento sulle intercettazioni potrebbe essere pubblicato già domani sulla Gazzetta ufficiale. Il decreto era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre su proposta del ministro della Giustizia, Bonafede, e introduce alcune novità rispetto alla precedente normativa. Tra queste: sarà il pubblico ministero a decidere quali siano le intercettazioni rilevanti da trascrivere e non la polizia giudiziaria e il giornalista che pubblica una intercettazione non sarà più perseguibile per violazione di segreto d’ufficio, come prevedeva la legge Orlando.(Rin)