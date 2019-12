Migranti: Salvini, non chiedo aiutini, il Senato deve votare secondo legge e coscienza

- "Non chiedo aiutini e niente a nessuno: il Senato deve votare secondo la legge e la coscienza. Deve stabilire se ho bloccato gli sbarchi per tutelare l'interesse nazionale o se sono un sequestratore". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta con "Zapping" su Rai Radio1. (Rin)