Regionali Emilia-Romagna: Salvini, non vedo l'ora arrivi 26 gennaio, sono assolutamente ottimista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio: per la prima volta in Emilia la partita è aperta. Sono assolutamente ottimista. Girando per tutta la regione sento voglia di partecipazione, di futuro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando in diretta a "Zapping" su Rai Radio1. (Rin)