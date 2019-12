Roma: appello Comunità Sant'Egidio, ognuno faccia qualcosa per chi soffre il freddo in strada

- "Ai primi freddi di questo inverno, in soli due giorni, sono morti due senza fissa dimora, prima a Verona, poi a Roma. L’ultimo, Damiano, è stato ritrovato senza vita nel parcheggio di un supermercato nel quartiere di Tor Bella Monaca. Di fronte a queste morti non si può far finta di niente. Perché si può morire di freddo, ma anche di solitudine e di indifferenza. La Comunità di Sant’Egidio lancia un appello a tutti cittadini. Ognuno può fare qualcosa: fermarsi davanti a chi vive per strada, portare una coperta, capire come aiutarlo, rivolgersi a chi già aiuta, come alle nostre sedi in tutta Italia". E' quanto si legge in un comunicato della Comunità di Sant'Egidio. Comunità che "ampliando le strutture che offre normalmente a chi vive per strada, tra cui, solo nella Capitale, Palazzo Migliori, gestito insieme all’Elemosineria apostolica e la Villetta della misericordia all’interno dell’ospedale Gemelli, aprirà da domani sera la chiesa di San Callisto a Trastevere, dove potranno essere ospitate 40 persone in più per la notte". "L’inverno - conclude la nota - non è una calamità improvvisa e innaturale, ma ampiamente prevista, anche se può arrivare in ritardo, com’è accaduto quest’anno. Per questo un appello urgente è rivolto anche alle istituzioni: tutti i comuni italiani, nessuno escluso, devono avviare o potenziare con urgenza il loro piano freddo, prima che le prossime ondate di gelo provochino nuove vittime". (Com)