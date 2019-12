Argentina: nuovo rinvio a giudizio per vice presidente Cristina Kirchner

- Il giudice federale Claudio Bonadio ha rinviato a giudizio l’attuale vice presidente argentino, Cristina Kirchner, in una ulteriore causa per corruzione e tangenti nelle opere pubbliche. Si tratta del nono rinvio a giudizio nei confronti dell’ex presidente in merito all’inchiesta sulla presunta costituzione di un cartello di imprese per l’aggiudicazione di appalti pubblici. L’inchiesta coinvolge anche l’ex ministro dei Lavori pubblici, Julio de Vido, così come una cinquantina di imprenditori tra cui anche il cugino dell’ex presidente Mauricio Macri, titolare dell’impresa di costruzioni di famiglia, Iecsa. Secondo Bonadio, risulterebbe provato “lo schema di riscossione illegale di tangenti e di aggiudicazione di appalti” e “un meccanismo di corruzione a livello nazionale instaurato durante la presidenza di Nestor Kirchner e rimasto attivo per oltre 12 anni”. (segue) (Abu)