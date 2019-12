Autostrade: dopo crollo soffitto galleria su A26, Mit convoca per domattina Aspi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha convocato con urgenza, per domani mattina alle 10, la società Autostrade per l'Italia (Aspi). La convocazione fa seguito al distacco, e conseguente crollo sulla carreggiata, di parte del soffitto della galleria Berté, nell'autostrada A26 in direzione Genova nel tratto compreso tra Masone e l'allacciamento all'A10. Il crollo - che non ha coinvolto veicoli in transito - è avvenuto dopo le 18 e sull'autostrada ci sono ancora code per le deviazioni che si sono rese necessarie. (Rin)