Colombia: governo presenta decreto per riprendere fumigazioni aeree glifosato (2)

- Lo scorso luglio la Corte costituzionale delle Colombia aveva posto delle restrizioni all’uso delle fumigazioni aeree di glifosato per contrastare le coltivazioni di coca, chiedendo prove scientifiche che dimostrino l’assenza di danni alla salute e all’ambiente derivati dall’uso di tale pratica, così come stabilito in una sentenza del 2017. Nel 2015 la Corte Costituzionale aveva proibito l’uso di questo erbicida per contrastare le coltivazioni illegali a causa dei potenziali danni per la salute, una decisione approvata mesi dopo anche dal Consiglio nazionale degli stupefacenti (Cne). Nel 2017 la stessa Corte aveva emesso una nuova sentenza in cui lasciava aperta la porta alla possibilità dell’uso del glifosato nella lotta al narcotraffico, a condizione che il governo adempisse sei requisiti sanitari ambientali. (segue) (Mec)