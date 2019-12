Partecipate: Pelonzi (Pd), con seconda convocazione aula al 2 gennaio probabile danno erariale fino a 500 mila euro

- "La seduta odierna dell'Assemblea Capitolina non si è aperta a causa della mancanza del numero legale, infatti hanno risposto al quarto appello solo 22 consiglieri di maggioranza. La delibera in questione, con scadenza il 31 dicembre 2019 è stata approvata in giunta solo il 20 dicembre e portata in commissione per l'espressione di parere questa mattina per poi andare in aula oggi stesso. Quindi il percorso amministrativo è partito in grave ritardo. Nella stessa giornata di oggi alle ore 15, si è svolta una capigruppo nella quale la maggioranza ha deciso di andare in seconda convocazione il 2 gennaio 2020. E' dunque evidente che la delibera sulla razionalizzazione delle partecipate non sarà approvata entro il 31 dicembre ed è probabile che scatteranno le sanzioni previste a carico dell'ente fino a 500 mila euro, in quel caso a farne le spese potrebbero essere i conti di Roma Capitale". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Pd capitolino, Antongiulio Pelonzi. (segue) (Com)