Partecipate: Pelonzi (Pd), con seconda convocazione aula al 2 gennaio probabile danno erariale fino a 500 mila euro (2)

- "L'articolo 29 comma 4 del regolamento - scrive - avrebbe consentito di convocare con urgenza per domani evitando il possibile danno per Roma Capitale, ma la decisione della maggioranza è stata di andare comunque in seconda convocazione il 2 gennaio. La preoccupazione della maggioranza M5s di non raggiungere i 24 voti neanche domani li ha portati a decidere per una più sicura seconda convocazione nella quale di voti ne bastano 16. La vicenda partecipate è uno dei tanti buchi neri di questa amministrazione ricordiamo che l'ex assessore Colomban si dimise il giorno dopo che l'aula Giulio Cesare votò la sua delibera di riordino. Le partecipate sono allo sbando: Ama con il bilancio non approvato, ATAC stretta nella morsa del concordato preventivo; Multiservizi appesa tra la gara a doppio oggetto e la vendita delle quote di partecipazione del Comune; Roma Metropolitane senza piano di recupero dei dipendenti. La drammatica indecisione sul futuro delle partecipate lacera la maggioranza e regala alla città continui disservizi e disagi. Roma è allo sbando e senza governo politico", conclude Pelonzi. (Com)