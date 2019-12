Partecipate: Fd'I Roma, eventuali sanzioni sono responsabilità Raggi e M5s

- "Se a seguito della mancata approvazione della delibera sulla razionalizzazione delle società partecipate, la cui seduta consiliare è prevista per il prossimo 2 gennaio in seconda convocazione, ci saranno delle sanzioni per l'ente la responsabilità sarà totalmente in capo al sindaco ed alla sua maggioranza 5 Stelle in quanto, per contrasti tra uffici, giunta e maggioranza grillina, la delibera è stata portata in commissione e in aula soltanto oggi". È quanto dichiarano in una nota il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, nonché Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia. Secondo i consiglieri "la maggioranza 5 stelle, pur essendo suo dovere, non è riuscita a garantire il numero legale mentre nella capigruppo pomeridiana noi di Fratelli d'Italia, per senso di responsabilità, avevamo dato la disponibilità a far convocare per domani l'assemblea capitolina ma il M5s, pur sapendo che ci potrebbe essere un danno per l'ente, ha scientemente deciso di non evitarlo forse perché anche domani avrebbe avuto addirittura presenze inferiori visto che è sempre più dilaniato da lotte intestine. Il tempo è scaduto, Raggi e la sua giunta si dimettano al più presto per evitare che la loro manifesta incapacità provochi ulteriori danni alla nostra città", concludono. (Com)