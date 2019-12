Ict: Casaleggio, avvilente polemica su mio nome nel Piano innovazione italiano

- Davide Casaleggio in un lungo post su Facebook scrive, tra l'altro, che "è avvilente vedere ridurre la discussione sul Piano innovazione italiano al fatto che dovesse o meno avere il mio nome tra i ringraziamenti. Sono contento di avere messo a disposizione gratuitamente tutti gli studi che ho pubblicato in questi anni - aggiunge Casaleggio - e spero che siano serviti nell'elaborazione della strategia. Se può servire a parlare di innovazione in Italia si tolga pure il mio nome dai ringraziamenti di quel documento". Nel post pubblicato sul suo profilo Facebook, Casaleggio contesta dieci "falsi" comparsi negli ultimi giorni sul suo conto e, a proposito del Piano innovazione, precisa: "Quando si parla di problemi di occupazione in Italia, all’origine spesso c’è il fatto che il paese non ha investito in modo strategico in innovazione. Mentre lo hanno fatto gli Stati e le aziende all'estero che oggi si prendono il mercato italiano. Vedere ridurre la discussione sul Piano innovazione italiano al fatto che dovesse o meno avere il mio nome tra i ringraziamenti è veramente avvilente. Ma se non si riesce neanche a parlare del merito di quella strategia, non lamentiamoci quando l'ennesima società italiana chiuderà per non avere investito per tempo o non aver avuto le infrastrutture statali necessarie", conclude Casaleggio. (Rin)