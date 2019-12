Libia: domani riunione straordinaria della Lega araba sulla crisi

- La Lega araba terrà domani una riunione straordinaria sulla crisi in Libia. Lo riferiscono i media al Cairo, secondo cui l’incontro è stato convocato su sollecitazione dell’Egitto per discutere gli ultimi sviluppi. “Il rischio di un’escalation minaccia la stabilità della Libia e dell’intera regione”, hanno osservato le autorità egiziane nella nota con la quale hanno richiesto la convocazione della riunione. La scorsa settimana il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato l’intenzione di inviare truppe in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj, con il quale aveva in precedenza firmato due accordi per la cooperazione militare e per la definizione dei confini marittimi nel Mediterraneo.(Cae)