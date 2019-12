Campania: De Luca, Regione ha raggiunto obiettivi storici

- "È stato un anno davvero straordinario. Mantenendo la consuetudine di presentare ai nostri concittadini il resoconto del nostro lavoro, abbiamo raccolto in un opuscolo di oltre 120 pagine, una parte delle mille cose realizzate nel 2019". Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Che ha aggiunto: "Si fa fatica a credere che si sia potuto realizzare tutto questo. Richiamo solo alcuni punti: piano per il lavoro. È partito il concorso regionale per 10mila posti di lavoro. Entro febbraio i primi 3mila giovani vanno a lavorare. Gli cambiamo la vita". Quindi De Luca ha proseguito: "Realizzato l’evento straordinario delle Universiadi, settanta impianti costruiti o ristrutturati. Fuoriuscita, dopo dieci anni, dal commissariamento della sanità, avendo raggiunto gli obiettivi previsti". (segue) (Ren)