Campania: De Luca, Regione ha raggiunto obiettivi storici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vincenzo De Luca ha continuato: "Risanato il bilancio della Regione, che registrava un disavanzo di 5,8 miliardi di euro. E poi: piano casa; 135mila abbonamenti gratuiti per gli studenti; Scuola viva; nuovo concorso per i centri per l’impiego (641 posti); acquistati 1.000 bus (200 consegnati) e 24 treni; attivato pronto soccorso veterinario all’Asl Napoli 1; raggiunti obiettivi pagamenti per il programma di sviluppo rurale; Stati generali della Cultura; approveremo a breve la nuova legge urbanistica, la legge sul commercio e sull’ambulantato". In conclusione, De Luca ha chiosato: "Potrei continuare per ore. Abbiamo raggiunto, francamente, obiettivi storici. Occorre continuare così, impedendo che la Campania torni nella palude. Le nostre famiglie, le nostre imprese, contano più della politica politicante". (Ren)