Cina: governo risponde a Pompeo, Usa pensino a "mettere ordine in casa propria"

- Gli Stati Uniti dovrebbero mettere ordine in casa propria e risolvere prima i loro problemi, piuttosto che interferire arbitrariamente negli affari interni di altri paesi. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Geng Shuang, commentando nella sua quotidiana conferenza stampa il tweet con cui il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva in precedenza criticato la Cina: "Dal Tibet allo Xinjiang, le campagne repressive del Partito comunista cinese non sono finalizzate alla lotta al terrorismo. Il Pcc sta tentando di cancellare le fedi e le culture dei propri cittadini. Tutte le società devono rispettare e proteggere la libertà religiosa", aveva scritto Pompeo. (segue) (Cip)