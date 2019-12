Cina: governo risponde a Pompeo, Usa pensino a "mettere ordine in casa propria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dicendo ripetutamente menzogne gli Stati Uniti si troveranno solo in un crescente deficit di moralità, credibilità e reputazione", ha risposto il portavoce cinese, citando una serie di dati sulle sparatorie negli Stati Uniti: "Sollecitiamo gli Usa a mettere ordine in casa propria e a risolvere prima i loro problemi profondi, liberando dalla paura la propria gente, piuttosto che interferire arbitrariamente negli affari interni di altri paesi". In merito allo Xinjiang e al Tibet, Geng ha definito la posizione di Pompeo "inconsistente rispetto alla verità dei fatti". (Cip)