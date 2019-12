Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 31 dicembre, tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la giornata di San Silvestro trascorrerà ancora con l'anticiclone ben presente sul Nord Ovest. Tempo in prevalenza soleggiato in montagna, salvo per velature di passaggio, qualche banco di nebbia sulla pianura piemontese, specie lungo il Po', mentre in Liguria è atteso un aumento delle nubi marittime nella seconda parte del giorno. Temperature molto miti in montagna, più contenute in pianura con qualche gelata al mattino. (Rpi)