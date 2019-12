Inps: approvato bilancio 2020 da Consiglio indirizzo e vigilanza, entrate per 236 miliardi e prestazioni per 233 miliardi

- Il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Inps ha approvato oggi all’unanimità, nonostante il ritardo con il quale è stato predisposto dagli organi di gestione, il bilancio preventivo 2020 dell’Istituto. Con tale decisione, per la prima volta dal 2011, come ricorda Guglielmo Loy, presidente del Civ, l'Inps non ricorre all’esercizio provvisorio. La decisione del Civ, che rappresenta milioni di imprese e lavoratori “contribuenti”, motivata nell’ordine del giorno che accompagna la deliberazione di approvazione - informa un comunicato - è assunta per senso di responsabilità istituzionale pur essendo stato reso disponibile il Progetto di bilancio, da parte degli Organi di gestione, solo il 2 dicembre con 63 giorni di ritardo rispetto ai termini regolamentari. Un ritardo che - sottolinea Loy - non è stato però utile a dare maggiori certezze all’attività dell’Istituto e che rimanda scelte importanti con le prossime note di variazione. In particolare mancano scelte chiare sugli investimenti per il patrimonio strumentale (sedi Inps) al fine di ridurre le spese per affitti, c’è l’urgenza di implementare le risorse per la formazione del personale e le risorse per rafforzare l’attività dei collaboratori istituzionali come i Caf. Così come va previsto un intervento radicale per garantire tempi rapidi ai lavoratori pubblici richiedenti la pensione. (segue) (Com)