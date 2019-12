Inps: approvato bilancio 2020 da Consiglio indirizzo e vigilanza, entrate per 236 miliardi e prestazioni per 233 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato riassume poi, i punti principali del bilancio preventivo 2020. L’Inps ha previsto entrate dai contributi per oltre 236 miliardi di euro, per far fronte a 233 miliardi di euro di prestazioni. I termini del bilancio confermano il rilevante contributo dei pensionati alla fiscalità generale, con trattenute Irpef versate dall’Inps allo Stato per 58 miliardi di euro. Gli interventi assistenziali per invalidità civile e accompagno sono preventivati in circa 18,7 miliardi di euro, altri interventi di protezione sociale sono preventivati in 15 miliardi di euro, reddito e pensione di cittadinanza in 7,1 miliardi di euro, quota 100 in 5,2 miliardi di euro. L’intervento dello Stato per prestazioni assistenziali e di protezione sociale è di 86 miliardi di euro. Si rende necessario per i disavanzi previdenziali, in particolare relativi alla incorporazione in Inps dei soppressi Enti previdenziali del lavoro pubblico e delle aziende dei servizi privati (Ffss e Telefonia ecc) e dei coltivatori diretti, un trasferimento dal bilancio dello Stato di 19 miliardi di euro. Altri 17 miliardi di euro sono destinati alle politiche attive del lavoro. (segue) (Com)