Inps: approvato bilancio 2020 da Consiglio indirizzo e vigilanza, entrate per 236 miliardi e prestazioni per 233 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio di previsione 2020 chiude con un risultato di esercizio negativo pari a 6,38 miliardi di euro con un miglioramento del 35 per cento rispetto alle previsioni del 2019. Questo risultato è influenzato positivamente dalla previsione del gettito contributivo in crescita per 3,4 miliardi di euro relativo alla gestione del lavoro dipendente privato e dalla gestione separata. In termini negativi il bilancio registra un incremento dei crediti per 7,38 miliardi di euro. Si è provveduto ad un aumento del Fondo svalutazione crediti contributivi di circa 7 miliardi di euro. Con le prossime note di variazione al bilancio – conclude Guglielmo Loy - è opportuno che l’Istituto si doti di uno strumento finanziario, il bilancio, più aderente agli indirizzi strategici e all’attività ordinaria. (Com)