Spagna: governo risponde a "gesto ostile" Bolivia e allontana tre diplomatici

- Il governo spagnolo ha chiesto alla Bolivia di moderare il tono delle accuse su una presunta violazione della sovranità, procedendo - come misura di reciprocità - a dichiarare persona "non grata" tre funzionari del personale diplomatico e consolare. La decisione, che impone ai funzionari di lasciare entro 72 ore il paese iberico, segue l'analoga espulsione disposta da La Paz, interpretata come "gesto ostile" da Madrid. "La Spagna chiede che l'attuale governo ad interim della Bolivia riannodi e temperi i contenuti delle sue affermazioni e si recuperi quanto prima il senso di fiducia e cooperazione tra i due paesi, così necessario adesso come sempre", segnala una nota della presidenza del governo spagnolo. Nella mattinata di oggi le autorità boliviane avevano dichiarato "persona non grata" l'ambasciatore del Messico a La Paz, Maria Teresa Mercado, la incaricata d'affari dell'ambasciata di Spagna, Cristina Borruguero e il console spagnolo Alvaro Fernandez. (segue) (Res)