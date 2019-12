Spagna: governo risponde a "gesto ostile" Bolivia e allontana tre diplomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso è quello emerso lo scorso fine settimana, quando le autorità boliviane hanno denunciato la presenza di elementi dello spagnolo Grupo Especial de Operaciones (Geo) nei pressi dell'ambasciata messicana a La Paz. Si tratta di locali dove trovano rifugio una decina di funzionari legati all'ex presidente Evo Morales, quattro dei quali sono ricercati dalla giustizia boliviana. Le autorità boliviane ritengono che gli elementi del Geo, incappucciati, avevano cercato di entrare nel perimetro dell'ambasciata messicana per prelevare Juan Ramon Quintana, l'ex ministro della Presidenza nei governi Morales. Su Quintana, ritenuto uno degli uomini forti del governo socialista oggi in disarmo, grava un ordine di arresto per atti "sedizione" e "terrorismo" che avrebbe portato avanti a seguito della crisi che ha portato alle dimissioni di Morales. (segue) (Res)