Spagna: governo risponde a "gesto ostile" Bolivia e allontana tre diplomatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tesi divenuta il cuore di vibranti proteste di La Paz. "Questo gruppo di rappresentanti dei governi di Messico, e Spagna hanno gravemente leso la sovranità e la dignità del popolo e del governo della Bolivia", aveva spiegato la presidente ad interim Jeanine Anez in un messaggio pronunciato dal Palazzo di governo. "La condotta ostile" con cui "hanno cercato di entrare in modo clandestino nella residenza del Messico in Bolivia, sfidando gli agenti di polizia boliviani e gli stessi cittadini sono fatti che non possiamo lasciar correre e che hanno causato conseguenze", ha aggiunto la presidente ad interim presentando la decisione di espellere il personale spagnolo. Jorge "Tuto" Quiroga, ex presidente boliviano e oggi rappresentante del governo ad interim presso le autorità internazionali, aveva a sua volta chiesto al presidente incaricato del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di "porgere le sue scuse". (segue) (Res)