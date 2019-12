Spagna: governo risponde a "gesto ostile" Bolivia e allontana tre diplomatici (7)

- In precedenza era stato il governo del Messico a incassare l'espulsione dei propri diplomatici, dando istruzioni al suo ambasciatore in Bolivia, Maria Teresa Mercado, di fare rientro nel paese per tutelare la sua sicurezza. La gestione della sede diplomatica sarà affidata alla vice Ana Luisa Vallejo. “La nostra rappresentanza continuerà a operare con normalità”, rendeva noto il ministero. Con la decisione di oggi, inoltre, le traballanti relazioni tra Bolivia e Messico arrivano a un punto di strappo. Il paese nordamericano, che non riconosce il governo ad interim di Anez, ha denunciato continue interferenze indebite di polizia e intelligence presso l'Ambasciata e la Residenza a La Paz e annunciato un reclamo alla Corte internazionale di giustizia perché si inviti la Bolivia a rispettare la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. (segue) (Res)