Cile: dispositivo preventivo polizia per manifestazione prevista per notte San Silvestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia cilena sta approntando un dispositivo eccezionale di sicurezza in vista di una grande manifestazione di protesta prevista per la notte di San Silvestro nel centro della capitale Santiago. Lo hanno confermato al quotidiano "La Tercera" fonti delle forze dell'ordine, secondo cui è previsto uno spiegamento di un numero tra 800 e 1200 effettivi nella zona adiacente all'ormai consueto epicentro delle proteste, Plaza Italia, ribattezzata dai manifestanti come "Piazza della Dignità". L'appello a manifestare nella notte del 31, sostengono le autorità, viene diffusa ormai da parecchi giorni attraverso le reti sociali. Il dispositivo di sicurezza, riporta "La Tercera" viene definito dalle autorità come "preventivo" e non come un "presidio", una differenza che rimanda alle critiche espresse oggi dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). (segue) (Abu)