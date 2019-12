Cile: dispositivo preventivo polizia per manifestazione prevista per notte San Silvestro (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di conclusioni analoghe a quelle contenute nel rapporto diffuso dall'organizzazione non governativa Amnesty International lo scorso 21 novembre, in cui si denuncia che le forze di sicurezza cilene - militari e carabineros - hanno effettuato "attacchi diffusi usando la forza in modo eccessivo e non necessario" contro i manifestanti scesi in strada per protestare contro il governo. "L'intenzione delle forze di sicurezza cilene è chiara: ferire coloro che manifestano per scoraggiare la protesta, arrivando persino all'estremo di usare la tortura e la violenza sessuale contro i manifestanti", ha detto il direttore per le Americhe di Amnesty, Erika Guevara Rosas. (Abu)